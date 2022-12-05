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25 минут назад

В России заявили о заинтересованности в мире между Арменией и Азербайджаном

Lenta.ruиещё 1

Россия заинтересована в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».

В России заявили о заинтересованности в мире между Арменией и Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора и в целом укреплению доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — заявил Лавров.

Политика,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,
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