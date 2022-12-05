В России заявили о заинтересованности в мире между Арменией и Азербайджаном

Россия заинтересована в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора и в целом укреплению доверия, в том числе по линии развития контактов между общественными структурами, политологами, парламентариями», — заявил Лавров.