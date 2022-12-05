Пескова спросили об инициативе Клишаса по уехавшим из РФ гражданам

В Кремле не ведется дискуссий по поводу введения ограничений на удаленную работу для покинувших страну граждан России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«В Кремле никаких дискуссий на этой счет не ведется», - пояснил он.

Песков также отметил, что оставит эту тему без комментариев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по госстроительству сенатор Андрей Клишас допустил, что российские власти могут сделать «нахождение за границей менее комфортным» для россиян, которые покинули страну на фоне частичной мобилизации. По его словам, часть уехавших граждан продолжает работать в компаниях РФ удаленно. Клишас отметил, что ограничения должны коснуться людей из «чувствительных сфер» экономики - в частности, транспортной безопасности и госсектора.