В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
25 минут назад

В Кремле высказались об ограничениях для покинувших страну россиян

Алиса Селезнёва

В Кремле не ведется дискуссий по поводу введения ограничений на удаленную работу для покинувших страну граждан России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пескова спросили об инициативе Клишаса по уехавшим из РФ гражданам
Фото: ТАССТАСС

«В Кремле никаких дискуссий на этой счет не ведется», - пояснил он.

Песков также отметил, что оставит эту тему без комментариев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по госстроительству сенатор Андрей Клишас допустил, что российские власти могут сделать «нахождение за границей менее комфортным» для россиян, которые покинули страну на фоне частичной мобилизации. По его словам, часть уехавших граждан продолжает работать в компаниях РФ удаленно. Клишас отметил, что ограничения должны коснуться людей из «чувствительных сфер» экономики - в частности, транспортной безопасности и госсектора.

Клишас допустил ограничения для уехавших россиян

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек. 31 октября президент Владимир Путин объявил о ее завершении. А в Минобороны заявляли, что все мероприятия, осуществляемые в рамках частичной мобилизации, были прекращены.

Политика,Андрей Клишас,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители