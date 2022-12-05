Кремль ответил на вопрос о политике ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Москва не видит сдвигов в политике Евросоюза (ЕС) в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
До этого президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение прямого диалога с Россией и допустил необходимость предоставления российской стороне гарантий безопасности.
«Нет, мы так не считаем», — сказал Песков, комментируя вопрос, считает ли Москва, что в европейской позиции есть сдвиги в сторону дипломатического урегулирования украинского конфликта.