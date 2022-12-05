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8 минут назад

Кремль ответил на вопрос о политике ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Lenta.ru

Москва не видит сдвигов в политике Евросоюза (ЕС) в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о политике ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение прямого диалога с Россией и допустил необходимость предоставления российской стороне гарантий безопасности.

«Нет, мы так не считаем», — сказал Песков, комментируя вопрос, считает ли Москва, что в европейской позиции есть сдвиги в сторону дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Политика,Эмманюэль Макрон,Дмитрий Песков,ЕС,
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