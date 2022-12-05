Комитет Думы поддержал законопроект о пробации осужденных в РФ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в понедельник рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект базового закона "О пробации в РФ", который предполагает введение в России института пробации в отношении осужденных лиц. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ .

Законопроект предлагает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Пробация будет основываться на принципах гуманизма и учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан, отмечается в документе. Авторы законопроекта также отмечают необходимость непрерывности и добровольности при применении пробации.