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32 минуты назад

Комитет Думы поддержал законопроект о пробации осужденных в РФ

ТАССиещё 1

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в понедельник рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект базового закона "О пробации в РФ", который предполагает введение в России института пробации в отношении осужденных лиц. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.

Комитет Думы поддержал законопроект о пробации осужденных в РФ
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииГосударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Законопроект предлагает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Пробация будет основываться на принципах гуманизма и учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан, отмечается в документе. Авторы законопроекта также отмечают необходимость непрерывности и добровольности при применении пробации.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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