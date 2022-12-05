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1 час назад

В России могут разрешить досрочный выход на пенсию директорам и социальным педагогам

ТАССиещё 1

Депутаты Госдумы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить выход на досрочную пенсию директорам школ и детских садов, их заместителям, а также социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение, которое имеется в распоряжении издания.

Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициаторы идеи заявили, что на текущей момент право выхода на досрочную пенсию имеют только социальные педагоги, работающие в специализированных учреждениях: детских домах и образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии, однако отсутствие этого права у обычных педагогов является несправедливым. "Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками", - заявили "Известиям" авторы инициативы.

По их словам, педагоги в обычных учреждениях работают с детьми, имеющими отклонения в психике так же, как их коллеги в специальных учреждениях. А на директоров и их заместителей возлагается большая ответственность, что можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки.

Согласно пояснениям Минтруда, право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками.

Одна из авторов инициативы первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пояснила "Известиям", что причиной обращения стали жалобы со стороны самих педагогов. "Больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут", - заключила она.

Политика,Яна Лантратова,Михаил Мишустин,Минтруд России,Госдума,
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