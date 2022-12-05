Некоторым категориям россиян предложили разрешить досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить выход на досрочную пенсию директорам школ и детских садов, их заместителям, а также социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение, которое имеется в распоряжении издания.

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Инициаторы идеи заявили, что на текущей момент право выхода на досрочную пенсию имеют только социальные педагоги, работающие в специализированных учреждениях: детских домах и образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии, однако отсутствие этого права у обычных педагогов является несправедливым. "Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками", - заявили "Известиям" авторы инициативы.

По их словам, педагоги в обычных учреждениях работают с детьми, имеющими отклонения в психике так же, как их коллеги в специальных учреждениях. А на директоров и их заместителей возлагается большая ответственность, что можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки.

Согласно пояснениям Минтруда, право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками.