В Совфеде ответили на слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Высказывания президента Франции Эммаунюэля о гарантиях безопасности для России - просто популизм, направленный на задабривание Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Накануне Макрон заявил, что в момент, когда Россия будет представлена на переговорах по Украине, нужно предоставить Москве гарантии безопасности, так как необходимо думать не только о том, как защитить членов НАТО.
"Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для России при построении европейской архитектуры безопасности - это демагогия. Никогда европейцы не заботились о нас. В частности, французы кооперировались с нами в двух мировых войнах ради себя перед лицом общеевропейской угрозы со стороны Германии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Франция, как страна НАТО, сейчас серьезно зависит от США, которые "не заинтересованы в обеспечении безопасности России".
"Расширение НАТО на восток, создание военных баз в непосредственной близости от России, периодические провокации с опасными приближениями к нашей воздушной государственной границе и к пределам нашей акватории - ни одному из этих действий, инициируемых американцами, французы даже не пытаются помешать. Поэтому о каких гарантиях для России Эммануэль Макрон ведет речь? Это просто популизм, направленный на задабривание России. Потому что многим европейским странам выгодна дружба с нами. Франция и так нанесла себе экономический и политический ущерб, присоединившись к санкциям против России. Возможно, власти этой страны пытаются своей риторикой о гарантиях улучшить с нами отношения, не отменяя политику санкций", - предполагает законодатель.
По его мнению, Россия сама способна обеспечить безопасность себе и своим гражданам.
"У нас достаточно для этого как военного, так и гражданского потенциала. Так что уж на Францию и других членов ЕС в этом вопросе полагаться не станем", - заключил он.