В Совфеде ответили на слова Макрона о гарантиях безопасности для России

"Расширение НАТО на восток, создание военных баз в непосредственной близости от России, периодические провокации с опасными приближениями к нашей воздушной государственной границе и к пределам нашей акватории - ни одному из этих действий, инициируемых американцами, французы даже не пытаются помешать. Поэтому о каких гарантиях для России Эммануэль Макрон ведет речь? Это просто популизм, направленный на задабривание России. Потому что многим европейским странам выгодна дружба с нами. Франция и так нанесла себе экономический и политический ущерб, присоединившись к санкциям против России. Возможно, власти этой страны пытаются своей риторикой о гарантиях улучшить с нами отношения, не отменяя политику санкций", - предполагает законодатель.