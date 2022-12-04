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14 минут назад

Сенатор Бондарев назвал популизмом слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Российская Газета

Высказывания президента Франции Эммаунюэля о гарантиях безопасности для России - просто популизм, направленный на задабривание Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В Совфеде ответили на слова Макрона о гарантиях безопасности для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне Макрон заявил, что в момент, когда Россия будет представлена на переговорах по Украине, нужно предоставить Москве гарантии безопасности, так как необходимо думать не только о том, как защитить членов НАТО.

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"Слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для России при построении европейской архитектуры безопасности - это демагогия. Никогда европейцы не заботились о нас. В частности, французы кооперировались с нами в двух мировых войнах ради себя перед лицом общеевропейской угрозы со стороны Германии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Франция, как страна НАТО, сейчас серьезно зависит от США, которые "не заинтересованы в обеспечении безопасности России".

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"Расширение НАТО на восток, создание военных баз в непосредственной близости от России, периодические провокации с опасными приближениями к нашей воздушной государственной границе и к пределам нашей акватории - ни одному из этих действий, инициируемых американцами, французы даже не пытаются помешать. Поэтому о каких гарантиях для России Эммануэль Макрон ведет речь? Это просто популизм, направленный на задабривание России. Потому что многим европейским странам выгодна дружба с нами. Франция и так нанесла себе экономический и политический ущерб, присоединившись к санкциям против России. Возможно, власти этой страны пытаются своей риторикой о гарантиях улучшить с нами отношения, не отменяя политику санкций", - предполагает законодатель.

По его мнению, Россия сама способна обеспечить безопасность себе и своим гражданам.

"У нас достаточно для этого как военного, так и гражданского потенциала. Так что уж на Францию и других членов ЕС в этом вопросе полагаться не станем", - заключил он.

Политика,Эммануэль Макрон,Виктор Бондарев,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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