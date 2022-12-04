Умер бывший глава Госсовета Дагестана

В возрасте 92 лет умер бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

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Глава республики отметил, что планировал в ближайшее время навестить Магомедали Магомедовича, но, к сожалению, не успел.

«Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества», — говорится в сообщении.