Умер бывший глава Госсовета Дагестана

В возрасте 92 лет умер бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что планировал в ближайшее время навестить Магомедали Магомедовича, но, к сожалению, не успел.
«Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества», — говорится в сообщении.
Магомедали Магомедов с 1979 года работал в правительстве республики, занимая должность зампреда Совета министров Дагестанской АССР, а затем председателя Совета министров. Магомедов с 1994 года возглавлял Государственный Совет Дагестана и в 2006 году заявил о досрочной отставке.