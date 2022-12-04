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18 минут назад

Умер экс-глава Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Парламентская газетаиещё 7

В возрасте 92 лет умер бывший председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Умер бывший глава Госсовета Дагестана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава республики отметил, что планировал в ближайшее время навестить Магомедали Магомедовича, но, к сожалению, не успел.

«Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества», — говорится в сообщении.

Магомедали Магомедов с 1979 года работал в правительстве республики, занимая должность зампреда Совета министров Дагестанской АССР, а затем председателя Совета министров. Магомедов с 1994 года возглавлял Государственный Совет Дагестана и в 2006 году заявил о досрочной отставке.

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