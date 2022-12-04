Пушков ответил на заявление Макрона словами из песни

Заявления президента Франции о гарантиях безопасности для России являются «просто словами» и не будут иметь практических последствий. Об этом заявил член Совет Федерации Алексей Пушков.

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Политик считает, что заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а «как некие абстрактные формулы, которые он вставляет в свой дискурс».

«Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова. Как пела в свое время певица Далида, paroles, paroles, paroles, paroles et encore des paroles...Слова, слова, слова», - написал Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, никаких практических последствий высказывания Макрона иметь не будут. Поэтому СМИ напрасно заговорили о том, что «в Париже все же помнят о дипломатии», а Франция якобы «сохраняет автономию от США».

«Макрон много чего заявлял в последние годы - и ни разу это не имело практических последствий. Как-то он громко заявил о "смерти мозга НАТО". И что? И ничего», - добавил Пушков.

Он напомнил, что Макрон промолчал в прошлом году, когда Москва прямо поставила вопрос гарантиях безопасности перед НАТО. Это было неудивительно – «США ясно заняли позицию против предоставления России таких гарантий».