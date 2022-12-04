Джабаров: Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью при ядерном ударе

Зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Финляндия в составе НАТО может стать мишенью в случае ядерного удара.

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Отмечается, что ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в альянс заключается в желании получить защиту от мнимых ядерных угроз России.

Джабаров назвал слова финского дипломата «полной глупостью». Он подчеркнул, что нейтралитет Финляндии гарантирует стране полную защиту от ядерного удара.

Политик отметил, что мишенью для ядерного оружия северная страна может стать в том случае, если вступит в организацию.

«Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью», - уточнил Джабаров.