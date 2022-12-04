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1 час назад

Джабаров: вступление Финляндии в НАТО несет для страны значительные риски

Илья Родин

Зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Финляндия в составе НАТО может стать мишенью в случае ядерного удара.

Джабаров: Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью при ядерном ударе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в альянс заключается в желании получить защиту от мнимых ядерных угроз России.

Джабаров назвал слова финского дипломата «полной глупостью». Он подчеркнул, что нейтралитет Финляндии гарантирует стране полную защиту от ядерного удара.

В Финляндии допустили продолжение переговоров с Турцией по вступлению в НАТО в 2023 году

Политик отметил, что мишенью для ядерного оружия северная страна может стать в том случае, если вступит в организацию.

«Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью», - уточнил Джабаров.

Сенатор предположил, что высказываниями о мнимой российской агрессии власти Финляндии пытаются оправдать свое решение о вступлении в альянс в глазах населения.

Политика,Пекка Хаависто,Владимир Джабаров,НАТО,Совет Федерации,
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