Посол Доминиканы: России надо укреплять связи с Латинской Америкой

Государства Латинской Америки открыты к сотрудничеству с РФ, заявил посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. Он добавил, что России следует наращивать культурное влияние, экспортировать современные фильмы, пишет РИА «Новости».
Ханс Данненберг подчеркнул, что несмотря на значительное влияние политики США, «латиноамериканцы более открыты по отношению к России».
Посол отметил, что во времена холодной войны все советское казалось им «запретным плодом», люди хотели смотреть фильмы производства СССР.
В настоящее время российские фильмы в Латинской Америке практически невозможно увидеть, пояснил дипломат. Он добавил, что Москве необходимо наращивать свое присутствие в макрорегионе, развивать культурные связи.
По его словам, дети в школах Доминиканы до сих пор уверены в том, что в РФ ничего не изменилось со времен СССР - у власти по-прежнему коммунисты, а в магазинах пустые полки. Он уточнил, что фильмы могли бы изменить стереотипные представления о России, показать реальную жизнь в стране.