Посол Доминиканы: России надо укреплять связи с Латинской Америкой

Государства Латинской Америки открыты к сотрудничеству с РФ, заявил посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. Он добавил, что России следует наращивать культурное влияние, экспортировать современные фильмы, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ханс Данненберг подчеркнул, что несмотря на значительное влияние политики США, «латиноамериканцы более открыты по отношению к России».

Посол отметил, что во времена холодной войны все советское казалось им «запретным плодом», люди хотели смотреть фильмы производства СССР.

В настоящее время российские фильмы в Латинской Америке практически невозможно увидеть, пояснил дипломат. Он добавил, что Москве необходимо наращивать свое присутствие в макрорегионе, развивать культурные связи.