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47 минут назад

Посол Доминиканы: России надо укреплять связи с Латинской Америкой

Илья Родин

Государства Латинской Америки открыты к сотрудничеству с РФ, заявил посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. Он добавил, что России следует наращивать культурное влияние, экспортировать современные фильмы, пишет РИА «Новости».

Посол Доминиканы: России надо укреплять связи с Латинской Америкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ханс Данненберг подчеркнул, что несмотря на значительное влияние политики США, «латиноамериканцы более открыты по отношению к России».

Посол отметил, что во времена холодной войны все советское казалось им «запретным плодом», люди хотели смотреть фильмы производства СССР.

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В настоящее время российские фильмы в Латинской Америке практически невозможно увидеть, пояснил дипломат. Он добавил, что Москве необходимо наращивать свое присутствие в макрорегионе, развивать культурные связи.

По его словам, дети в школах Доминиканы до сих пор уверены в том, что в РФ ничего не изменилось со времен СССР - у власти по-прежнему коммунисты, а в магазинах пустые полки. Он уточнил, что фильмы могли бы изменить стереотипные представления о России, показать реальную жизнь в стране.

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