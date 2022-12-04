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1 час назад

В Госдуме рассказали о необходимости «теневого флота» для России

Елена Прошина

Депутат Госдумы Алексей Чепа отреагировал на сообщения в СМИ о создании Москвой «теневого флота» с целью обхода санкций Запада по нефти, сообщает РИА Новости.

В Госдуме рассказали о необходимости «теневого флота» для России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Россия не нуждается в таком флоте, так как в мире достаточно покупателей российской нефти.

«Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть», — заявил парламентарий.

Как отметил депутат, и прежде страны-производители нефти оказывались под санкциями, что не является проблемой. Чепа считает, что политика ограничительных мер Запада только ведет к энергетическому кризису. Это позволяет зарабатывать отдельным компаниям, в том числе американским.

Издание Financial Times сообщило, что РФ собрала флот из 109 нефтяных танкеров для обхода санкций, для доставки сырья в Индию, Китай и Турцию. Отмечается, что выросло число неизвестных покупателей на танкеры, которым 12–15 лет.

Политика,Санкции,Новости и события Запада,Алексей Чепа,Госдума,
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