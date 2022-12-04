"Якобы ядерный армагеддон": Захарова поставила на место Нуланд после слов о Путине

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жестких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», – заявила Захарова.