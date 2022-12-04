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22 минуты назад

"Якобы ядерный армагеддон": Захарова поставила на место Нуланд после слов о Путине

Елена Прошина

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о том, что российский лидер якобы решил не использовать ядерное оружие в ходе спецоперации из-за жёстких предупреждений западных стран.

"Якобы ядерный армагеддон": Захарова поставила на место Нуланд после слов о Путине
Фото: ТАССТАСС

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, Запад сам раздул выдуманную угрозу и сам ее опровергает. По ее словам, ядерный удар в Москве никто не планировал. Кроме того, позицию Москвы о предотвращении ядерной войны в российском МИД много раз разъясняли.

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жестких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», – заявила Захарова.

«Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. В этом и пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа признавался во время бомбардировок Югославии, о чём я недавно писала», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что 1994 году майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию под названием «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения».

«Видимо уже тогда к югославским событиям готовясь», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Нуланд, находясь в Киеве, поделилась своим мнением, заметив, что Москва после предупреждений выбрала другое оружие, уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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