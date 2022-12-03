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1 час назад

Слуцкий: имена улиц Изюма вернутся, их переименование будут вспоминать как анекдот

ТАСС

Исторические имена улиц города Изюм Харьковской области вернутся, их переименование будут вспоминать как анекдот. Об этом в субботу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение властей города о переименовании топонимов.

Слуцкий прокомментировал переименование улиц в Изюме
Фото: ТАССТАСС

"Пришедшие в Изюм нацисты взялись за выжигание памяти о всем русском и начали прямо с городских улиц. Вместо названных в честь всемирно признанного гения поэзии Пушкина и полководца Суворова там появятся улицы гитлеровских приспешников и кровавых убийц - Бандеры и Петлюры. Улица великого писателя Тургенева станет улицей имени террориста Дудаева", - написал он в своем Telegram-канале.

"Исторические имена улиц Изюма вернутся, а их "переименование" будут вспоминать как анекдот, и немало еще сложат песен таких, например, как поет группа "Любэ". А потому что не валяйте дурака, ни Киев, ни Америка", - подчеркнул парламентарий.

В субботу заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин сообщил о решении властей города переименовать 22 топонима. Чиновник уточнил, что улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, улица Пушкинская - улицей Степана Бандеры, площадь Революции - площадью Героев Крут, улица Ломоносова - улицей Романа Ратушного, улица Пролетарская - Лондонской, улица Горького - улицей Виталия Смолярова, улица Тургенева - улицей Джохара Дудаева, улица Суворова - улицей Семена Петлюры, улица Волоха - улицей гетмана Полуботка, а улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски.

Политика,Комитет госдумы по международным делам,
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