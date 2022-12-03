Захарова предупредила украинок об опасности в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания западных официальных лиц о мнимой угрозе для украинских женщин со стороны России. Она отметила, что реальная опасность для украинок исходит от Европы, где участились случаи насилия в отношении беженок.

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Захарова подчеркнула, что супруга украинского президента Елена Зеленская, бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова, спецпредставитель генсека ООН Прамила Паттен «страстно» заявляли о мнимом сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих в отношении украинских женщин.

Дипломат добавила, что по всему миру также проходили тематические флешмобы.

Вместе с тем, со временем выяснилось, что политики и общественные деятели «безбожно врут», уточнила Захарова. Так, Денисова откровенно призналась, что соврала. Она объяснила свои слова тем, что пыталась заставить мир оказать давление на Москву.

Прамила Паттен, в свою очередь, сообщила, что не обладает достоверными сведениями об использовании виагры российскими военнослужащими.