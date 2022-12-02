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1 час назад

Белый дом объяснил слова Байдена о потенциальной встрече с Путиным

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что слова президента США Джо Байдена про готовность к диалогу с Владимиром Путиным не говорят об изменении позиции США по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом объяснил слова Байдена о встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент был очень последователен в этом. <...> Президент вчера четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. <...> Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров», – пояснил Кирби.

Он также подчеркнул, что решение о переговорах должен принимать Киев. По словам Кирби, Белый дом считает, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов сейчас к переговорам с Россией.

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Ранее Джон Кирби заявил, что США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят допустить эскалации.

Политика,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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