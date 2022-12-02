Белый дом объяснил слова Байдена о встрече с Путиным

«Президент был очень последователен в этом. <...> Президент вчера четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. <...> Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров», – пояснил Кирби.