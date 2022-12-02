Белый дом объяснил слова Байдена о встрече с Путиным

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что слова президента США Джо Байдена про готовность к диалогу с Владимиром Путиным не говорят об изменении позиции США по Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент был очень последователен в этом. <...> Президент вчера четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. <...> Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров», – пояснил Кирби.
Он также подчеркнул, что решение о переговорах должен принимать Киев. По словам Кирби, Белый дом считает, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов сейчас к переговорам с Россией.
Ранее Джон Кирби заявил, что США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят допустить эскалации.