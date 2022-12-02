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21 минуту назад

Постпред РФ: Россия на СМИД ОБСЕ заявила демарш из-за недопуска делегации Лаврова в Польшу

ТАСС

Россия сделала официальный демарш на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи из-за недопуска в Польшу делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

Россия заявила демарш на СМИД ОБСЕ из-за недопуска делегации Лаврова
Фото: ТАССТАСС

"Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас безусловно поддержали наши союзники, - сказал он, комментируя невозможность приезда делегации Лаврова в Лодзь. - Любопытно, что единственный из западников, кто обратил внимание польских представителей на этот факт - недопуск, был министр иностранных дел Австрии господин [Александер] Шалленберг, который сказал, что если мы заинтересованы в диалоге, то в нем должны участвовать все, без всякой дискриминации".

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Лукашевич подчеркнул, что польское председательство обязано было разрешить приезд российского министра и добавил, что решения ЕС допускают такую возможность.

Политика,Александр Лукашевич,Сергей Лавров,ЕС,
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