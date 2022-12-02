Россия заявила демарш на СМИД ОБСЕ из-за недопуска делегации Лаврова

"Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас безусловно поддержали наши союзники, - сказал он, комментируя невозможность приезда делегации Лаврова в Лодзь. - Любопытно, что единственный из западников, кто обратил внимание польских представителей на этот факт - недопуск, был министр иностранных дел Австрии господин [Александер] Шалленберг, который сказал, что если мы заинтересованы в диалоге, то в нем должны участвовать все, без всякой дискриминации".