Россия заявила демарш на СМИД ОБСЕ из-за недопуска делегации Лаврова

Россия сделала официальный демарш на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзи из-за недопуска в Польшу делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас безусловно поддержали наши союзники, - сказал он, комментируя невозможность приезда делегации Лаврова в Лодзь. - Любопытно, что единственный из западников, кто обратил внимание польских представителей на этот факт - недопуск, был министр иностранных дел Австрии господин [Александер] Шалленберг, который сказал, что если мы заинтересованы в диалоге, то в нем должны участвовать все, без всякой дискриминации".
Лукашевич подчеркнул, что польское председательство обязано было разрешить приезд российского министра и добавил, что решения ЕС допускают такую возможность.