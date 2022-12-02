В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
16 минут назад

Песков прокомментировал эвакуацию участника онлайн-встречи с Путиным

Елена Прошина

Президента России Владимира Путина проинформируют, что инвалид-колясочник из Донецка Вадим Серик, участвовавший с ним во встрече по видеосвязи, покинул ее из-за обстрела города со стороны ВСУ. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Обязательно информируем его об этом», — сказал он.

Путин провел 2 декабря онлайн-встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В ней, в частности, принял участие ветеран боевых действий, инвалид-колясочник из Донецка Вадим Серик. Он поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России, отметив, что «он и другие пацаны не зря боролись и гибли за него». В ответ президент РФ выразил восхищение мужеством защитников ДНР и ЛНР.

Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире

На этом моменте Серик снял микрофон и покинул помещение. В тот момент ВСУ нанесли несколько ударов по городу. Ракеты попали в гастроном «Москва» в Донецке и три многоквартирных дома.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители