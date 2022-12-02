Песков прокомментировал эвакуацию участника онлайн-встречи с Путиным

Президента России Владимира Путина проинформируют, что инвалид-колясочник из Донецка Вадим Серик, участвовавший с ним во встрече по видеосвязи, покинул ее из-за обстрела города со стороны ВСУ. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Обязательно информируем его об этом», — сказал он.

Путин провел 2 декабря онлайн-встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В ней, в частности, принял участие ветеран боевых действий, инвалид-колясочник из Донецка Вадим Серик. Он поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России, отметив, что «он и другие пацаны не зря боролись и гибли за него». В ответ президент РФ выразил восхищение мужеством защитников ДНР и ЛНР.