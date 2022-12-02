Заявление Франции о создании трибунала по Украине возмутило МИД

Москва возмущена заявлением МИД Франции о планах по созданию некоего трибунала для расследования "агрессии России". Об этом говорится в распространенном пятницу сообщении МИД РФ.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России". В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - указали в ведомстве.

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Франция объявила о начале работы по созданию трибунала, который будет расследовать действия России на Украине. В Москве заявили, что это не будет иметь правовых последствий, и сочли инициативу «очередным политическим демаршем».

Французский трибунал

МИД Франции заявил на своем сайте, что «борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные на Украине» — «приоритет» для Парижа. В заявлении также сказано, что Франция поддерживает «беспристрастные и независимые» расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям российской агрессии на Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами. Как подчеркнула глава Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен, речь пойдет о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе», — говорится в сообщении.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что для России создание трибунала не понесет «никаких правовых последствий». По мнению сенатора, «о праве в Европе давно забыли».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с агентством назвал создание трибунала «очередным политическим демаршем».

«Я понимаю, что это очередной политический демарш, и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии <…>, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот (на Украине в 2014 году – «Газета.Ru»), когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид — и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв», — возмутился парламентарий.

Он также спросил, куда смотрело руководство Франции, когда ничего не предпринимало, чтобы вынудить Киев выполнять Минские соглашения.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал заявление французского МИД «лицемерием в квадрате». По его мнению, у Парижа «никакого права на создание трибунала нет». Он также предположил, что Франции лучше создать трибунал по колонизации французской стороной стран Африки.

«Если бы во Франции были бы такими уж суперобъективными, то также предложили бы создать трибунал по Ираку, который американцы уничтожили, трибунал по Югославии, которую НАТО бомбило, трибунал по Ливии, которую они тоже уничтожили, и французы прежде всего. Они также могли бы создать трибунал на предмет издевательства Украиной над Крымом и Донбассом», — заявил парламентарий.

Расследование «российской агрессии»

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «должна заплатить за свои ужасные преступления» на Украине.

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«Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и судебного преследования преступлений <…> России», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия готова работать с другими странами, чтобы «заручиться максимально широкой международной поддержкой для этого специализированного суда».

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 апреля первой предложила создать специальный международный трибунал по Украине.

«Потрясенная продолжающейся войной на Украине, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все государства-члены и государства-наблюдатели организации безотлагательно создать специальный международный уголовный трибунал, который должен получить мандат на «расследование и судебное преследование преступной агрессии, предположительно совершенной политическим и военным руководством Российской Федерации», — говорилось в заявлении организации.

По мнению ПАСЕ, трибунал должен «обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств и правительств и других государственных должностных лиц».

21 ноября парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, согласно которой странам альянса следует признать, что в России правит «террористический режим». Документ приняли единогласно.

Кроме того, в резолюции отмечалось, что страны Североатлантического альянса намерены создать международный трибунал для расследования «российской агрессии» на Украине. По мнению государств НАТО, так удастся привлечь Россию к ответственности и выплатам ущерба.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал, что представит план создания «спецтрибунала по Украине». Сделать это он собирается во время заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Польше.

Wikipedia

«Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает... для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного... военным преступлениям на Украине», - заявил дипломат.

Однако, отметил Боррель, это предложение в первую очередь должны согласовать внутри Европейского союза. Кроме того, его должны поддержать в Организации Объединенных Наций.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила создать специальный международный суд под эгидой ООН, который бы разбирался в «агрессии России» на Украине. Впоследствии в Кремле заявили, что попытки Европы создать такого рода «трибунал» не будут являться законными.

Евросоюз обучит украинских следователей и поможет Офису генерального прокурора Украины в сборе доказательств военных преступлений, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его речь опубликована на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Боррель рассказал, что такая работа уже осуществляется по линии дипломатического представительства и Консультативной миссии ЕС в Киеве, Евроюста и Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA), учрежденной Евросоюзом, США и Великобританией.

Глава евродипломатии также коснулся идеи по созданию международного трибунала, которую ранее озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его словам, ЕС будет вести работу в этом направлении совместно с Украиной и другими международными партнерами, поскольку для создания трибунала потребуется широкая поддержка со стороны Секретариата ООН и стран-участниц всемирной организации.

«Председатель комиссии фон дер Ляйен и я представили соответствующие предложения государствам-членам ЕС», — сообщил Боррель.

Попытка Запада создать "специальный трибунал по России" является очередным примером практики двойных стандартов, над РФ у такого "междусобойчика" юрисдикции никогда не будет. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ о заявлении МИД Франции касательно планов создания соответствующего "трибунала".

"Не в первый раз сталкиваемся с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий. Преступления США и их союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, других странах, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения от оружия американских и европейских оборонно-промышленных компаний, очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей по региону, всех тех, кто не входит в пресловутый "золотой миллиард". Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм - очередной пример практики двойных стандартов Запада. Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", - указали в российском дипведомстве.

МИД Франции отказывается видеть многочисленные военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и замалчивает их, заявили в МИД России.

"В МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их", - говорится в заявлении российского дипведомства, опубликованном в пятницу. "В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов", - отметили в министерстве.

Там также порекомендовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света.

МИД РФ призвал французскую сторону выделить экспертов для изучения преступлений киевского режима и направить их на обстреливаемые ВСУ территории.

"Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на "правильных" и "неправильных", "своих" и "не своих". Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий", - указано в сообщении российского МИД.

На Смоленской площади также подчеркнули, что нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму "квазисудебный механизм" - очередной пример практики двойных стандартов Запада. "Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет", - подчеркнули в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки создания «трибунала по Украине» Евросоюзом не будут легитимными. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Франции ранее анонсировали создание специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.

Французские дипломаты заявили, что уже начали работу с европейскими и украинскими партнерами. Также Париж поддержал работу украинских судов и Международного уголовного суда в Гааге.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться», - так прокомментировал это Песков.

В конце октября глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не поддерживает создание специального трибунала по России и Украине.

Она подчеркивала, что привлекать к ответственности можно с помощью существующих инструментов.

Французам самим есть за что отвечать перед трибуналом, а для России он не имеет никакого значения. Такое мнение высказал первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты» 2 декабря.

Ранее Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России. Также она поддерживает расследования Международного уголовного суда в Гааге.

Сенатор отметил, что на Нюрнбергском процессе Франция была признана страной-победителем исключительно благодаря воле Верховного главнокомандующего тех лет — Иосифа Сталина, у которого были хорошие отношения с Шарлем де Голлем — лидером французского Сопротивления.

«При этом все почему-то забывают, что большая часть французских вооруженных сил — это было не Сопротивление де Голля, это были именно части, которые служили в составе вермахта и которые до последних дней существования рейха защищали и рейхсканцелярию, и рейхстаг», — отметил Джабаров.

Поэтому, добавил он, если говорить о трибунале, французам самим есть за что отвечать, ведь французские вооруженные силы еще и участвовали в акциях НАТО, где погибали невинные люди.

Для России же этот трибунал не имеет никакого значения.

«Во-первых, мы не проиграем. У меня даже сомнений нет. Мы никогда не проигрывали. Россия никогда не начинала первой войну ни одну, но уж если вступала в это противостояние, рано или поздно выходила победителем», — сказал сенатор.

Во-вторых, такой трибунал не будет иметь никакой силы. Он, скорее всего, развалится в ближайшие месяцы, если вообще будет создан, уверен Джабаров.

Франция имеет серьезные намерения на то, чтобы отобрать у ФРГ статус лидера ЕС. Такое заявление сделал профессор Дмитрий Евстафьев в интервью «Центральной Службе Новостей».

Отмечается, что ранее французский МИД заявил о создании трибунала по действиям РФ на территории Украины. Эксперт спрогнозировал и дальнейшие выступления Парижа с большим количеством инициатив.

Таким образом подчеркивается, что Европа стремится максимально обострить отношения с Россией, а также создать юридические предпосылки для демонизации Кремля, конфисковав активы и собственности.

Специалист уверен, что это план подготовки Запада к разделу РФ после геополитического поражения. Такой сценарий, по мнению Евстафьева, маловероятен, но к общеевропейским институциональным юридическим инструментам следует относиться очень серьезно.

Запад создает трибунал над Россией, чтобы объяснить собственным гражданам, кто виноват в росте инфляции и цен. Такое мнение в беседе с Life выразил политолог Алексей Мартынов. Накануне Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий РФ на Украине.

«Ставки западной элите нужно поднимать выше и выше, иначе вся конструкция разбивается о реальность. <...> Рост инфляции, скачок цен — все это происходит у них, а не у нас, и им нужно объяснять своим избирателям, кто виноват, ежечасно», — пояснил Мартынов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в свою очередь заявил изданию, что трибунал необходим Западу как инструмент для конфискации российских активов.