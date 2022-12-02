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37 минут назад

Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании

Елена Прошина

Обозреватель издания The Telegraph Доминик Николлз заявил, что конфликт на Украине помог обнаружить серьёзную уязвимость британской артиллерии. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей статье Доминик Николлз приводит слова министра обороны Британии Бена Уоллеса. Согласно им, армия Великобритании планирует поставить на вооружение ракеты нового поколения после того, как конфликт на Украине показал неэффективность и техническую отсталость британских артиллерийских систем.

Издание добавляет, что Лондон уже собирается выделить на эти цели дополнительные 24 миллиарда фунтов стерлингов. Около половины от этих средств используют для опытно-конструкторских проектов и исследований, а ещё шесть миллиардов пойдёт «на заполнение чёрной дыры» в бюджете министерства.

Ранее бывший командующий ВС Великобритании заявил о начале войны между Великобританией и Россией.

Политика,Бен Уоллес,
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