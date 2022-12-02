Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании

Обозреватель издания The Telegraph Доминик Николлз заявил, что конфликт на Украине помог обнаружить серьёзную уязвимость британской артиллерии. Об этом пишет РИА «Новости».

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В своей статье Доминик Николлз приводит слова министра обороны Британии Бена Уоллеса. Согласно им, армия Великобритании планирует поставить на вооружение ракеты нового поколения после того, как конфликт на Украине показал неэффективность и техническую отсталость британских артиллерийских систем.

Издание добавляет, что Лондон уже собирается выделить на эти цели дополнительные 24 миллиарда фунтов стерлингов. Около половины от этих средств используют для опытно-конструкторских проектов и исследований, а ещё шесть миллиардов пойдёт «на заполнение чёрной дыры» в бюджете министерства.