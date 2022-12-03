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58 минут назад

Посольство России потребовало от Британии объяснить задержание российского бизнесмена

RT на русском

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

РФ отреагировала на задержание российского бизнесмена в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснениями в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведённом в Лондоне задержании российского гражданина», — цитирует ТАСС российскую дипломатическую миссию.

Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания россиянина.

В Лондоне задержан российский бизнесмен

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

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