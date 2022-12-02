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1 час назад

Медведев назвал власти Украины врагами Христа

Lenta.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал власти Украины врагами Христа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — заявил политик.

По мнению Медведева, преследование церкви на Украине началось еще во время президентства Петра Порошенка, который «пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания». Зампред Совбеза подчеркнул, что из-за действия Киева установленные Конституцией права были растоптаны, а верующих под давлением начали заставлять посещать «правильные» церкви.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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