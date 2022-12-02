Медведев назвал власти Украины врагами Христа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

По мнению Медведева, преследование церкви на Украине началось еще во время президентства Петра Порошенка, который «пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания». Зампред Совбеза подчеркнул, что из-за действия Киева установленные Конституцией права были растоптаны, а верующих под давлением начали заставлять посещать «правильные» церкви.