Медведев назвал власти Украины врагами Христа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины стали врагами Христа и православной веры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — заявил политик.
По мнению Медведева, преследование церкви на Украине началось еще во время президентства Петра Порошенка, который «пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания». Зампред Совбеза подчеркнул, что из-за действия Киева установленные Конституцией права были растоптаны, а верующих под давлением начали заставлять посещать «правильные» церкви.