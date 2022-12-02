Путин высказался об участвующих в СВО россиянах

Президент России Владимир Путин назвал принимающих участие в специальной военной операции на Украине сограждан настоящими мужчинами. Такое мнение он высказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая проходит в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.