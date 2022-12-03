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1 час назад

Кадыров оценил вклад командира спецназа «Ахмат» в действия российских военных

Lenta.ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о вкладе командира спецназа «Ахмат», генерала Апти Алаудинова в действия российских военных. Свою оценку он опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров оценил вклад командира спецназа «Ахмат» в действия военных РФ
Фото: 

По словам Кадырова, ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

«Несмотря на то что натовцы (подчеркиваю, с нами воюет в основном НАТОНАТО) переправили в зону ответственности Апти Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа», — говорится в публикации.

Ранее Кадыров процитировал слова Алаудинова о том, что город Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) постепенно зачищается и берется под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» и силами первого армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, российские подразделения не уходят из района городов Сватово и Кременная в ЛНР, выстроили там крепкую оборону и непрерывно наступают, что приносит потери украинской стороне, заявил Кадыров, ссылаясь на генерала. Он добавил, что военные подготовлены к зиме и оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Войска также постепенно переоснащаются более современными высокоточными средствами, в том числе дронами.

Глава Чечни также призвал не доверять дезинформации со стороны Украины и опираться только на проверенные источники, среди которых указал в том числе и Алаудинова.

Политика,Апти Алаудинов,Рамзан Кадыров,НАТО,
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