По словам Кадырова , ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

«Несмотря на то что натовцы (подчеркиваю, с нами воюет в основном НАТО НАТО ) переправили в зону ответственности Апти Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа», — говорится в публикации.

Ранее Кадыров процитировал слова Алаудинова о том, что город Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) постепенно зачищается и берется под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» и силами первого армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, российские подразделения не уходят из района городов Сватово и Кременная в ЛНР, выстроили там крепкую оборону и непрерывно наступают, что приносит потери украинской стороне, заявил Кадыров, ссылаясь на генерала. Он добавил, что военные подготовлены к зиме и оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Войска также постепенно переоснащаются более современными высокоточными средствами, в том числе дронами.