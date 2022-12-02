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57 минут назад

Путин обсудил с Шольцем Украину

Лера Букина

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Инициатором беседы стал Берлин, передает РИА Новости, говорится на сайте Кремля.

Путин обсудил с Шольцем Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сторонам удалось обсудить разные вопросы, в частности, ситуацию вокруг Украины.

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции», — указано в заявлении.

Российский лидер в ходе беседы отметил деструктивную линию западных государств, включая Германию, которые накачивают киевский режим вооружениями. Путин обратился к Шольцу с призывом скорректировать политику, которой придерживается Европа.

Ранее газета The Times сообщила, что Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности сообщил о необходимости вернуться к мирному порядку с Россией.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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