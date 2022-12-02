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21 минуту назад

Путин призвал Шольца расследовать открыто взрывы на «Северных потоках» с участием российской стороны

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоков» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обратился к Шольцу с призывом по теракту на "Северных потоках"
Фото: ТАССТАСС

Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин объяснил ракетные удары по Украине

Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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