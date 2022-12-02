Путин обратился к Шольцу с призывом по теракту на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоков» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля.