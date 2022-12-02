Путин обратился к Шольцу с призывом по теракту на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что теракты на «Северных потоков» необходимо открыто и тщательно расследовать с участием российских структур, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства назвал террористический акт против газопроводов провокацией. Он подчеркнул, что обстоятельства атаки нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна.