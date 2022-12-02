Путин объяснил ракетные удары по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на атаки Киева , включающие удар по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные Силы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», однако позже они «стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».