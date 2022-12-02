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47 минут назад

Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на атаки Киева, включающие удар по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин объяснил ракетные удары по Украине
Фото: ТАССТАСС

Шольц признал плачевное положение Германии

Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные Силы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», однако позже они «стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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