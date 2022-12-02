В Совфеде заявили о желании Байдена поторговаться с Путиным за Украину

«Но означать это может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на УкрТВД, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях. Сей торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами», — написал Климов в своем telegram-канале.