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41 минуту назад

В Совфеде заявили, что Байден хочет поторговаться с Путиным за Украину

Ura.Ru

Президент США Джо Байден, заявивший о готовности провести переговоры с Россией по поводу спецоперации, хочет поторговаться с российским лидером Владимиром Путиным за Украину. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.

В Совфеде заявили о желании Байдена поторговаться с Путиным за Украину
Фото: ТАССТАСС

«Но означать это может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на УкрТВД, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях. Сей торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами», — написал Климов в своем telegram-канале.

По его словам, стратегией США является сдерживание России любой ценой.

Байден и Макрон опубликовали совместное заявление

Ранее Байден сказал, что готов к переговорам с Путиным о завершении спецоперации, но только при консультациях с НАТО, передает Пятый канал. Диалог между Россией и Украиной невозможен из-за того, что Киев отрицает возможность обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ о невозможности переговоров с президентом России, сообщает телеканал 360.

Политика,Владимир Зеленский,Андрей Климов,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,Телеканал "360° Подмосковье",
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