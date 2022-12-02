В Совфеде заявили о желании Байдена поторговаться с Путиным за Украину

Президент США Джо Байден, заявивший о готовности провести переговоры с Россией по поводу спецоперации, хочет поторговаться с российским лидером Владимиром Путиным за Украину. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.
«Но означать это может не столько готовность срочно дать команду своим вассалам прекратить конфликт на УкрТВД, сколько начать с нами торг и явно на американских условиях. Сей торг может быть не только и не столько про бывшую УССР, сколько о широком комплексе отношений между двумя нашими ракетно-ядерными сверхдержавами», — написал Климов в своем telegram-канале.
По его словам, стратегией США является сдерживание России любой ценой.
Ранее Байден сказал, что готов к переговорам с Путиным о завершении спецоперации, но только при консультациях с НАТО, передает Пятый канал. Диалог между Россией и Украиной невозможен из-за того, что Киев отрицает возможность обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ о невозможности переговоров с президентом России, сообщает телеканал 360.