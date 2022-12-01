Лавров объяснил удары по инфраструктуре Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские ракетные удары по критической инфраструктуре мешают поставкам западных вооружений Киеву. Об этом пишет РБК.

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Лавров пояснил, что удары выводят из строя объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависит функционирование ВСУ.

Министр уточнил, что от этих объектов зависит также «доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину».

ВС РФ наносят удары высокоточными оружием, подчеркнул глава МИД.