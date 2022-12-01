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26 минут назад

Лавров назвал причину ударов по инфраструктуре Украины

Илья Родин

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские ракетные удары по критической инфраструктуре мешают поставкам западных вооружений Киеву. Об этом пишет РБК.

Лавров объяснил удары по инфраструктуре Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров пояснил, что удары выводят из строя объекты энергетической инфраструктуры, от которых зависит функционирование ВСУ.

На предприятиях энергетической сферы Украины прозвучали взрывы

Министр уточнил, что от этих объектов зависит также «доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину».

ВС РФ наносят удары высокоточными оружием, подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров сообщил, что в случае прямого противостояния между мировыми державами риск ядерного конфликта станет «огромным».

Политика,СВО,Сергей Лавров,Верховный суд,МИД России,
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