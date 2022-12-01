Медведев прокомментировал слова главы СНБО Украины о России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины Данилова «уничтожить Россию». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», – ответил Медведев на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию нужно уничтожить, а не вести с ней мирные переговоры, которые, по его словам, недостойны народа Украины.