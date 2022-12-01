Медведев прокомментировал слова главы СНБО Украины о России

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», – ответил Медведев на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО.