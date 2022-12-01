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19 минут назад

«Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков»: Медведев о словах главы СНБО Украины Данилова

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы СНБО Украины Данилова «уничтожить Россию». Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведев прокомментировал слова главы СНБО Украины о России
Фото: 

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», – ответил Медведев на просьбу прокомментировать высказывания главы украинского СНБО.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию нужно уничтожить, а не вести с ней мирные переговоры, которые, по его словам, недостойны народа Украины.

Политика,Алексей Данилов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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