Путин описал будущее России фразой «закрутить как пробку невозможно»

Россия всегда сможет найти для себя технологических партнеров для будущего, несмотря на все ограничения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

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По мнению главы государства, в современно мире ничего невозможно «закрутить как пробку».