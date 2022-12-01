Путин описал будущее России фразой «закрутить как пробку невозможно»

Россия всегда сможет найти для себя технологических партнеров для будущего, несмотря на все ограничения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
По мнению главы государства, в современно мире ничего невозможно «закрутить как пробку».
Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились продолжать попытки изоляции России на международной арене. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что западные страны решили и дальше оказывать санкционное давление на РФ.