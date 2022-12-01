Лавров: отменить русскую культуру в Европе невозможно

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает НСН.
«Хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык», - приводит сайт «Аргументы и факты» слова Лаврова.
Он отметил, что евробюрократы продолжают пытаться «подзуживать обычное население» и дискриминировать русских.