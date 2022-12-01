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32 минуты назад

Медведев посоветовал Германии вспомнить Вторую мировую войну

Никита Бородкин

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Германия не вправе учить Россию гуманизму. Как сообщает ТАСС, во время приема граждан в офисе «Единой России» он отметил, что немцы сами должны продолжать каяться за свои преступления во время Второй мировой войны.

Медведев дал совет Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо за это три еще, так сказать, поколения вперед», — подчеркнул Медведев.

Медведев высказался о действиях Вооруженных сил России

Напомним, что 30 ноября Бундестаг одобрил резолюцию, в которой массовый голод в СССР в начале 1930-х годов, называемый голодомором, характеризуется как геноцид. Первой из членов немецкого правительства с подобным заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Политика,Анналена Бербок,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,Бундестаг,
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