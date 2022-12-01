Медведев дал совет Германии

«Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо за это три еще, так сказать, поколения вперед», — подчеркнул Медведев.