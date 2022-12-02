Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад «Росатома» в укрепление «ядерной триады» страны. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.

«Росатом» вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники», — отметил глава государства.

По его словам, госкорпорация «вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России». Президент также отметил высокие показатели «Росатома» в гражданских отраслях и поблагодарил сотрудников корпорации за верность долгу и за преданность профессии.