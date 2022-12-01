Лавров отреагировал на слухи о планах Макрона поговорить с Путиным

«У французов есть такая манера делать свою делать дипломатию предельно публичной. Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить, но тут дня три назад его в очередной раз спросили какие-то журналисты, а он сказал: "Я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон"», — отреагировал министр.