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14 минут назад

Лавров отреагировал на слухи о планах Макрона поговорить с Путиным

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон не подавал сигналов о желании провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по дипломатическим каналам, поэтому слухи о том, что между ними может состояться разговор, не соответствуют действительности. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

Лавров отреагировал на слухи о планах Макрона поговорить с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У французов есть такая манера делать свою делать дипломатию предельно публичной. Мы ждали, когда же он позвонит, если он собирается действительно звонить, но тут дня три назад его в очередной раз спросили какие-то журналисты, а он сказал: "Я не буду пытаться связаться с Путиным, пока не съезжу в Вашингтон"», — отреагировал министр.

Поэтому Москва делает вывод, что слова Макрона не соотносятся с желаниями, а сами переговоры не пройдут до «совета» французского политика с американским коллегой Джо Байденом.

Политика,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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