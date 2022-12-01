Лавров назвал слова папы римского о России «нехристианскими»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев были «нехристианскими». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее журнал America опубликовал интервью с Франциском.
Интервьюер заявил, что многие в США были сбиты с толку «кажущимся нежеланием» папы римского прямо критиковать Россию, и попросил Франциска объяснить его позицию.
«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - такая цитата папы Римского приведена в интервью.
Позже дипломатический источник в Ватикане заявил ТАСС, что Франциск «никак не хотел обидеть народы России». Собеседник пообещал, что перевод слов папы перепроверят.
Лавров отметил, что Франциск выступает за мирные переговоры и в то же время делает такое «непонятное заявление, совсем не христианское».
Министр отметил, что папа римский выделили два народа Россию «в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий».
«Конечно, это делу не помогает, и авторитету Святого престола тоже не помогает», - заключил Лавров.