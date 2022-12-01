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1 час назад

Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ

Lenta.ru

Западные страны «выкапывают могилу» для ОБСЕ, в этом их уличил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция пресс-конференции с главой ведомства доступна на YouTube.

Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», — заявил он.

По его словам, Запад уже долгие годы пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить «последнюю площадку» для общерегионального диалога.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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