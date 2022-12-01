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23 минуты назад

«Голоду помог Запад»: МИД ответил на резолюцию Германии о голодоморе

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным решение Германии признать события голодомора геноцидом украинского народа: она подчеркнула, что от голода в 30-х годах пострадали многие регионы СССР, а способствовал этому голоду сам Запад. Расшифровка брифинга Захаровой опубликована на сайте МИД.

«Голоду помог Запад»: МИД ответил на резолюцию Германии о голодоморе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутаты Бундестага ранее признали голодомор на Украине геноцидом, организованным и поддержанным намеренно.

Захарова заявила, что тему голодомора начали «раскручивать» на Западе «словно по команде», во многих странах рассматриваются документы, «содержащие циничные параллели с Холокостом».

Представитель МИД назвала это абсурдом и грубым искажением исторических фактов.

«Эта трагедия 30-х годов XX века затронула многие регионы и народы Советского Союза, а не только Украину и украинцев. Ее основной причиной стал масштабный неурожай», - подчеркнула она.

По словам Захаровой, «в немалой степени» голодомору способствовали страны Запада, потребовавшие от СССР расплачиваться зерном во внешнеторговых операциях.

Захарова заявила, что сегодня Запад аналогично вывозит с Украины продовольствие для пополнения собственных запасов, взамен поставляя оружие и «затягивая конфликт в черную дыру». Ситуация выгодна транснациональным корпорациям и военно-промышленному комплексу западных стран, заключила представитель МИД.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Бундестаг,
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