Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России

Президент России Владимир Путин в пятницу в видеообращении по случаю 15-летия Росатома высоко оценил заслуги госкорпорации в производстве электроэнергии, обновлении ледокольного флота, научных исследованиях.

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"Росатом демонстрирует высокие показатели в гражданских отраслях. Растет выработка электроэнергии атомными станциями, в том числе за счет модернизации и ввода в строй новейших энергоблоков. Активно развивается международное сотрудничество в этой области - как на двусторонней основе, так и по линии МАГАТЭ. Укрепляются доверие и взаимовыгодные связи с нашими надежными, проверенными партнерами", - сказал глава государства.

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Отдельно он отметил, что Росатом играет "ключевую роль в реализации масштабных планов по обновлению атомного ледокольного флота, наращиванию движения по Северному морскому пути, созданию современной арктической портовой инфраструктуры". Госкорпорацией успешно проводятся исследования фундаментального и прикладного значения по таким передовым научным направлениям, как ядерная медицина, ветроэнергетика, инновационные материалы, квантовые вычисления и цифровые программные продукты, экологические проекты, включая утилизацию опасных отходов и ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде, перечислил президент.

По его словам, конкретные разработки, часто уникальные решения, предложенные специалистами Росатома, широко востребованы в самых разных отраслях и сферах, способствуют решению многих приоритетных задач, достижению национальных целей развития России.

"И - что крайне важно - ярко показывают, что именно своими силами, уважая наши традиции, опираясь на отечественные научные, инженерные кадры, на работников, имеющих высочайшую квалификацию, мы способны добиваться больших, впечатляющих результатов", - подчеркнул Путин.

"Всегда рассчитываю на вас. Уверен в вашем профессионализме и в вашей ответственности", - отметил глава государства.

Он пожелал многотысячному коллективу корпорации, их родным и близким здоровья, успехов и всего самого доброго.