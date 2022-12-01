В России прокомментировали Мюнхенскую конференцию без Путина

В МИД РФ заявили, что российская делегация не стала бы посещать Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году, даже если бы получила приглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее глава форума, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что на Мюнхенскую конференцию в 2023 году не пригласили представителей российских властей. Вместо них на форуме выступят оппозиционеры.

Решение пригласить на конференцию российскую оппозицию в МИД РФ назвали нарушением устава ООН и и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела.

«Отказ от диалога, нежелание или боязнь услышать точку зрения Москвы и обсудить возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны - несвойственные качества для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген», - подчеркнули в МИД.

По мнению российских дипломатов, своими словами и действиями Хойсген «еще больше дискредитирует» форум.

В МИД заявили, что в последние годы Мюнхенская конференция стала «сугубо трансатлантическим форумом», утратила инклюзивность и объективность к выступающим на ней докладчикам.

«Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», - подчеркнули дипломаты.

Одним из самых известных выступлений на Мюнхенских конференциях стала речь президента РФ Владимира Путина 10 февраля 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и призвал к созданию новой архитектуры безопасности, которая учла бы интересы всех.