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1 час назад

Государственные и муниципальные ведомства перевели на российские домены

Парламентская газета

Отныне все адреса электронной почты, которыми пользуются российские официальные ведомства — от государственных органов до органов местного самоуправления — должны будут создаваться только в российской же доменной зоне. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в четверг, 1 декабря.

Государственные и муниципальные ведомства перевели на российские домены
Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Напомним: с инициативой ограничить возможности регистрации электронной почты только российскими доменными именами ранее выступило Минцифры. В сентябре проект соответствующего постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях обеспечения информационной безопасности в работе государственных органов и органов местного самоуправления проектом постановления предлагается определить, что адреса электронной почты, используемые государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», — отмечалось в пояснительной записке к документу.

Согласно приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную зону входят группы доменных имен.RU, .SU и. РФ. Размещение электронной почты, содержащей рабочие письма госслужащих, на них, позволит надежнее защищать конфиденциальную информацию, а самим доменам гарантировать стабильную работу, поскольку они находятся в ведении российских операторов связи.

Политика,Роскомнадзор,
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