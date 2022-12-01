Государственные и муниципальные ведомства перевели на российские домены

Отныне все адреса электронной почты, которыми пользуются российские официальные ведомства — от государственных органов до органов местного самоуправления — должны будут создаваться только в российской же доменной зоне. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в четверг, 1 декабря.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Напомним: с инициативой ограничить возможности регистрации электронной почты только российскими доменными именами ранее выступило Минцифры. В сентябре проект соответствующего постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях обеспечения информационной безопасности в работе государственных органов и органов местного самоуправления проектом постановления предлагается определить, что адреса электронной почты, используемые государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», — отмечалось в пояснительной записке к документу.