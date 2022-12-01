Госорганам придется вести паблики в соцсетях

У госорганов появится новая обязанность — вести страницы в социальных сетях. Такой закон от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ вступает в силу 1 декабря.
Речь в документе также идет о подведомственных организациях и местной власти. Минцифры должно разработать специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию, сообщая о своей работе. Также предполагается, что там чиновники будут отвечать на вопросы граждан.
Страницы в соцсетях у многих ведомств и чиновников были и раньше, однако их создание и ведение не было обязанностью. Предполагается, что новые нормы сделают госорганы более открытыми и дадут людям возможность получать информацию «в понятной и доступной форме».