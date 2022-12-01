Госорганам придется вести паблики в соцсетях

У госорганов появится новая обязанность — вести страницы в социальных сетях. Такой закон от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ вступает в силу 1 декабря.

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Речь в документе также идет о подведомственных организациях и местной власти. Минцифры должно разработать специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию, сообщая о своей работе. Также предполагается, что там чиновники будут отвечать на вопросы граждан.