Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Призывы главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкеричса дать Киеву разрешение на удары по местам базирования российских ракет и аэродромам России — «попытка развязать широкомасштабную войну». Такое заявление сделало посольство России в Риге, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии.
Ранее министр иностранных дел Латвии заявил, что Киеву следует дать разрешение на удары по местам базирования ракет, которыми Россия наносит удары по регионам Украины, и при этом не опасаться эскалации.
Посольство России в Риге отметило, что к подобным действиям призывает не «оголтелый военный эксперт», а глава дипломатического ведомства Латвии.
«Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!» — говорится в сообщении.
В дипмиссии обратили внимание на слово «разрешить» в речи министра и заявили, что подобная лексика демонстрирует «марионеточную сущность» режима Киева, который следует указаниям Запада. Посольство РФ подчеркнуло, что профессиональный долг работников дипломатической службы — искать способ разрешить ситуацию без лишнего кровопролития, а не «разжигать огонь войны». В дипмиссии считают, что у министра Латвии «своеобразное представление» о задачах дипломатии.