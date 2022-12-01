Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Призывы главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкеричса дать Киеву разрешение на удары по местам базирования российских ракет и аэродромам России — «попытка развязать широкомасштабную войну». Такое заявление сделало посольство России в Риге, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии.

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Ранее министр иностранных дел Латвии заявил, что Киеву следует дать разрешение на удары по местам базирования ракет, которыми Россия наносит удары по регионам Украины, и при этом не опасаться эскалации.

Посольство России в Риге отметило, что к подобным действиям призывает не «оголтелый военный эксперт», а глава дипломатического ведомства Латвии.

«Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!» — говорится в сообщении.