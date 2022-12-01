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46 минут назад

Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Елена Прошина

Призывы главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкеричса дать Киеву разрешение на удары по местам базирования российских ракет и аэродромам России — «попытка развязать широкомасштабную войну». Такое заявление сделало посольство России в Риге, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии.

Посольство России в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
Фото: ТАССТАСС

Ранее министр иностранных дел Латвии заявил, что Киеву следует дать разрешение на удары по местам базирования ракет, которыми Россия наносит удары по регионам Украины, и при этом не опасаться эскалации.

Посольство России в Риге отметило, что к подобным действиям призывает не «оголтелый военный эксперт», а глава дипломатического ведомства Латвии.

«Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!» — говорится в сообщении.

В дипмиссии обратили внимание на слово «разрешить» в речи министра и заявили, что подобная лексика демонстрирует «марионеточную сущность» режима Киева, который следует указаниям Запада. Посольство РФ подчеркнуло, что профессиональный долг работников дипломатической службы — искать способ разрешить ситуацию без лишнего кровопролития, а не «разжигать огонь войны». В дипмиссии считают, что у министра Латвии «своеобразное представление» о задачах дипломатии.

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