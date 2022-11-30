Захарова прокомментировала планы Венгрии одобрить расширение НАТО

Российская Федерация уважает суверенитет Венгрии и считает, что заявление премьер-министра страны Виктора Орбана о готовности ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО относится к вопросам, которые республика решает самостоятельно, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что об этом дипломат заявила во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о влиянии решения Будапешта на российско-венгерские отношения.

Захарова пояснила, что Россия уважает суверенитет Венгрии, не вмешивается в вопросы внутренней и внешней политики республики.

По ее оценке, именно в этом заключается отличие российского взгляда на политику от «западного, или натоцентричного, мироустройства».

Отношения России и Венгрии развиваются на основе «здорового прагматизма, взаимной выгоды, учета интересов», резюмировала Захарова.