Захарова прокомментировала планы Венгрии одобрить расширение НАТО

Российская Федерация уважает суверенитет Венгрии и считает, что заявление премьер-министра страны Виктора Орбана о готовности ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО относится к вопросам, которые республика решает самостоятельно, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что об этом дипломат заявила во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов о влиянии решения Будапешта на российско-венгерские отношения.
Захарова пояснила, что Россия уважает суверенитет Венгрии, не вмешивается в вопросы внутренней и внешней политики республики.
По ее оценке, именно в этом заключается отличие российского взгляда на политику от «западного, или натоцентричного, мироустройства».
Отношения России и Венгрии развиваются на основе «здорового прагматизма, взаимной выгоды, учета интересов», резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что Будапешт пообещал ратифицировать вступление северных стран в Североатлантический альянс. Предположительно, документ будет подписан в начале 2023 года.