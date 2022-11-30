ЕС призвал Туркмению диверсифицировать свой экспорт в Европу

ЕС выступает за диверсификацию туркменского экспорта в Европу, а также заинтересован в обеспечении альтернативных торговых путей для соединения Европы и Азии в обход России. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий, размещенном в среду на ее сайте, по итогам заседания Совместного комитета Европейский союз - Туркмения.

"ЕС указал, что двусторонняя торговля по-прежнему далека от своего потенциала и призвал Туркмению диверсифицировать свой экспорт в ЕС", - указано в нем. Также, "ЕС подчеркнул важность обеспечения альтернативных устойчивых, надежных и эффективных торговых путей для соединения Европы и Азии в обход России".

Ашхабад в свою очередь "подробно остановился на практических шагах, предпринятых для сохранения и дальнейшего развития своей роли регионального транспортно-транспортного узла", говорится в сообщении.