Постпред России при ОЗХО заявил о противоречиях в организации

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) становится все более политизированной и погружается в пучину противоречий. Об этом заявил ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя проходящую на этой неделе 27-ю Конференцию государств - участников (КГУ) организации.
"Работа КГУ еще продолжается, но уже сейчас можно сказать, что стараниями американцев и их евроатлантических союзников некогда успешная разоруженческая структура - ОЗХО - ныне погружается в пучину противоречий, дрейфует все дальше от своего изначально технического предназначения", - отметил он.
По словам дипломата, западные страны во главе с США "продолжают курс на политизацию организации". Об этом, в частности, свидетельствуют заявления с осуждением специальной военной операции в защиту Донбасса и обвинения в том, что Россия проводит дезинформационную кампанию в стенах ОЗХО, когда предостерегает о готовности украинских националистов к провокациям.
Однако "думающие делегации, как показала работа сессии КГУ, научились отличать зерна от плевел", подчеркнул Шульгин.
"Востребованной является точка зрения России в отношении того, что происходит на Украине, - отметил он. - Российская делегация убедительно показала: если кто и несет ответственность за события на Украине, так это американцы и их союзники, которые изначально поддержали госпереворот на Украине, затем превратили ее в антипод России, а сейчас накачивают киевский режим смертоносным оружием, финансируют конфликт, предоставляют националистам разведданные от целого флота западных спутников (более 200 единиц), а также направляют на Украину своих инструкторов и наемников".
"Отвергнуты также инсинуации Запада по поводу нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, якобы использования в 2018 году химического оружия против Скрипалей, а в 2020 году - во время так называемого покушения на жизнь [Алексея] Навального, - добавил постпред. - Убедительно показано, что мешают установить истину как раз западные страны, в частности, ФРГ, Франция, Швеция и Великобритания, которые отказываются от контактов с Россией, препятствуя тем самым ответу на главный вопрос - где, когда и при каких обстоятельствах за пределами Российской Федерации в организме блогера было найдено отравляющее вещество".