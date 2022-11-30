Постпред России при ОЗХО заявил о противоречиях в организации

"Отвергнуты также инсинуации Запада по поводу нарушения Россией обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, якобы использования в 2018 году химического оружия против Скрипалей, а в 2020 году - во время так называемого покушения на жизнь [Алексея] Навального, - добавил постпред. - Убедительно показано, что мешают установить истину как раз западные страны, в частности, ФРГ, Франция, Швеция и Великобритания, которые отказываются от контактов с Россией, препятствуя тем самым ответу на главный вопрос - где, когда и при каких обстоятельствах за пределами Российской Федерации в организме блогера было найдено отравляющее вещество".