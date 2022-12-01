В России заработал новый закон об иноагентах

В России 1 декабря вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц. Он также предусматривает ответственность за нарушение регламентов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

Закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием был принят в июле 2022 года. Уточняется, что с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием.

Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования. Иностранными источниками могут выступать зарубежные государства, международные организации, иностранные граждане, а также иностранные структуры без образования юрлица. Также таким источником может считаться российский гражданин или юрлицо, являющиеся посредниками при передаче иностранного финансирования.

При этом деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании. Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил закрывать счета и магазины иноагентов в стране. Луговой подчеркнул, что некоторые бренды, принадлежащие гражданам со статусом иноагента, все еще работают в стране и "не вынимают руку из российского кармана".