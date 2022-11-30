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55 минут назад

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации президента

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента. Об этом он сообщил РИА Новости.

Песков опроверг сообщения о запрете на выезд сотрудникам администрации президента
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нет. Это сущая неправда», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в сети появились сообщения, что сотрудникам администрации президента запретили выезжать за границу.

Также сообщалось, что согласно Конституции РФ любой россиянин имеет право уехать из страны и беспрепятственно вернуться. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом Матвиенко убеждена, что у россиян должно быть законное право на свободу перемещения по странам. Следовательно, подчеркнула она, нельзя поддаваться избыточному ажиотажу и вносить поправки в Конституцию России.

Как напоминает газета «Известия», ранее Валентина Матвиенко жёстко высказалась в адрес граждан, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа.

Политика,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
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