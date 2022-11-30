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32 минуты назад

Захарова пригрозила ЕС ответными мерами, если дело дойдет до конфискации активов РФ

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами, если дело дойдет до конфискации активов РФ.

Захарова пригрозила ЕС мерами в случае конфискации активов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», – передает «Москва 24» ее слова.

Дипломат добавила, что сейчас нельзя точно сказать, какие именно это меры. По ее словам, они будут зависеть от того, какие ограничения будут предприняты в отношении российской стороны.

Однако Захарова сделала акцент на том, что Брюссель будет нести реальную ответственность, в том числе за то, как решение отразится на бизнесе в Европе.

Как напоминает сайт «Аргументы и факты», ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании специальной структуры, позволяющей контролировать замороженные российские активы. Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Украины.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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