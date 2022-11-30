Лавров отреагировал на смерть Макея

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагическая смерть его белорусского коллеги Владимира Макея стала неожиданной для всех. Его слова приводит ТАСС .

Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге соболезнований в память об умершем.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал после этого глава МИД РФ.

Напомним, что о смерти Макея стало известно 26 ноября. Ему было 64 года. Должность главы МИД Белоруссии Макей занимал с 2012 года. Известно, что 28 ноября он должен был встретиться с Лавровым.