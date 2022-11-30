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21 минуту назад

Лавров отреагировал на смерть Макея

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагическая смерть его белорусского коллеги Владимира Макея стала неожиданной для всех. Его слова приводит ТАСС.

Лавров отреагировал на смерть Макея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров посетил посольство Белоруссии в Москве и оставил запись в книге соболезнований в память об умершем.

«Трагический повод для посещения посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал после этого глава МИД РФ.

Умер Владимир Макей

Напомним, что о смерти Макея стало известно 26 ноября. Ему было 64 года. Должность главы МИД Белоруссии Макей занимал с 2012 года. Известно, что 28 ноября он должен был встретиться с Лавровым.

Политика,Владимир Макей,Сергей Лавров,МИД России,
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