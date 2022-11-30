Дмитрий Медведев назвал ЕС 51-м штатом США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» едко прокомментировал замену публикации в в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о значительных потерях ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в сети микроблогов в среду, 30 ноября, появилось видеообращение фон дер Ляйен, в котором она заявила о гибели в конфликте «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц». Запись была оперативно заменена на другую, в которой слов о потерях не было.

Медведев заметил то, что публикация была «потерта и отредактирована». По его оценке, это обусловлено указаниями кураторов из США.

Зампред Совбеза предположил, что европейских чиновников отчитали достаточно жестко. Он добавил, что ситуация в целом «выглядит крайне унизительно».

«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», - резюмировал Медведев.