В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
27 минут назад

Дмитрий Медведев назвал ЕС 51-м штатом США

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» едко прокомментировал замену публикации в в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о значительных потерях ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев назвал ЕС 51-м штатом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в сети микроблогов в среду, 30 ноября, появилось видеообращение фон дер Ляйен, в котором она заявила о гибели в конфликте «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц». Запись была оперативно заменена на другую, в которой слов о потерях не было.

Медведев заметил то, что публикация была «потерта и отредактирована». По его оценке, это обусловлено указаниями кураторов из США.

Зампред Совбеза предположил, что европейских чиновников отчитали достаточно жестко. Он добавил, что ситуация в целом «выглядит крайне унизительно».

«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», - резюмировал Медведев.

Ранее политик сообщил, что отношения Вашингтона и Брюсселя в скором времени могут значительно ухудшится. Он объяснил это проблемами в экономике и большим количеством взаимных претензий.

Политика,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители