Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» едко прокомментировал замену публикации в в Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о значительных потерях ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в сети микроблогов в среду, 30 ноября, появилось видеообращение фон дер Ляйен, в котором она заявила о гибели в конфликте «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц». Запись была оперативно заменена на другую, в которой слов о потерях не было.
Медведев заметил то, что публикация была «потерта и отредактирована». По его оценке, это обусловлено указаниями кураторов из США.
Зампред Совбеза предположил, что европейских чиновников отчитали достаточно жестко. Он добавил, что ситуация в целом «выглядит крайне унизительно».
«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», - резюмировал Медведев.
Ранее политик сообщил, что отношения Вашингтона и Брюсселя в скором времени могут значительно ухудшится. Он объяснил это проблемами в экономике и большим количеством взаимных претензий.